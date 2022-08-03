США отправили к побережью Тайваня 4 военных корабля якобы для планового развёртывания

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США отправили к побережью Тайваня 4 военных корабля якобы для планового развёртыванияНа фоне поездки Нэнси Пелоси на Тайвань
На фоне поездки на Тайвань главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси, к востоку от острова американские Военно-морские силы начали якобы плановое развёртывание четырёх кораблей, в том числе атомного авианосца «Рональд Рейган».
Официальные представители ВМС США утверждают, что это плановое развёртывание, не несущее Китаю никакой военной угрозы. При этом сообщается, что корабли могут оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства. Также в ВМС США отметили, что с восточной стороны Тайваня ранее находился десантный корабль «Триполи», развёртывание которого началось ещё в мае.
«Авианосец USS Ronald Reagan прошёл через Южно-Китайское море и в настоящее время находится в Филиппинском море, к востоку от Тайваня и Филиппин и к югу от Японии», — заявил официальный представитель ВМС США.