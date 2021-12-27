США отправят на Луну собственные летающие тарелки

Ожидается, что летающее средство будет иметь положительный заряд, что при взаимодействии с положительно заряженной лунной поверхностью, позволит ему поднимать и парить над поверхностью спутника Земли.

В качестве источника генерации заряда учёные предложили использовать разновидность ионных двигателей. Напряжение в таком случае будет подаваться на ионную жидкость в виде расплавленной соли.

Отметим, что похожие двигатели уже сейчас применяются в малых спутниках. Как скоро проект доберётся до финальной стадии — пока что не сообщается.