США отправят на пенсию самые знаменитые истребители

Также Ропер отдельно выделил, что в будущем Военно-воздушные силы планируют следовать трем новым принципам: гибкость в разработке программного обеспечения, открытая архитектура и цифровая инженерия. По словам исполнительного директора, ускоренное обновление используемых боевых самолетов, которые при этом получат одинаковые наименования, должно создать непонимание ситуации у потенциальных противников Соединенных Штатов в лице России и Китая.

Напомним, что на данный момент США имеет на вооружении два истребителя — F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые и будут заменены в ближайшее время новым поколением.