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США отправят Украине использованные вертолёты из Афганистана

Причём российские
В США намерены передать Украине вертолёты Ми-17 российского производства, изначально приобретённые для афганской армии.
США отправят Украине использованные вертолёты из Афганистана

Это подтверждают перевезённые из Узбекистана, с базы в городе Термез, на одну из авиабаз США вертолёты Ми-17, принадлежавшие ранее афганской армии. Согласно источнику, в США намерены отдать эти вертолёты Украине, причём ранее ремонт этой техники уже производился на одном из украинских предприятий.

Когда будет инициирован процесс передачи, не уточняется.

Источник: Defence Blog
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