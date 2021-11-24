США отправят Украине использованные вертолёты из Афганистана

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США отправят Украине использованные вертолёты из АфганистанаПричём российские
В США намерены передать Украине вертолёты Ми-17 российского производства, изначально приобретённые для афганской армии.
Это подтверждают перевезённые из Узбекистана, с базы в городе Термез, на одну из авиабаз США вертолёты Ми-17, принадлежавшие ранее афганской армии. Согласно источнику, в США намерены отдать эти вертолёты Украине, причём ранее ремонт этой техники уже производился на одном из украинских предприятий.
Когда будет инициирован процесс передачи, не уточняется.
Источник: Defence Blog