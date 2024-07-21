США отправят в космос глушилки для российских и китайских спутников

В течение нескольких ближайших месяцев на орбите должны быть размещены 11 спутников РЭБ Remote Modular Terminal (RMT), а до конца года — ещё 13 аппаратов.

Как сообщает Bloomberg, США позиционируют эту спутниковую группировку не как защиту от российских и китайских спутников, а как подавление сигнала «вражеских аппаратов» на случай военной операции во избежание утечек разведывательных данных.

До этого новую систему РЭБ испытали в двух местах, а управление осуществлялось из третьего места.