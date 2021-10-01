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США отрепетировали атаку беспилотников, управляемых с самолёта

Эти аппараты могут брать на себя часть задач самолёта и защищать его

В США испытали работу беспилотных летательных аппаратов, управляемых оператором с пилотируемого боевого самолёта. В демонстрации программы участвовал Офис стратегических возможностей Пентагона.