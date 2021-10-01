США отрепетировали атаку беспилотников, управляемых с самолёта

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США отрепетировали атаку беспилотников, управляемых с самолётаЭти аппараты могут брать на себя часть задач самолёта и защищать его
В США испытали работу беспилотных летательных аппаратов, управляемых оператором с пилотируемого боевого самолёта. В демонстрации программы участвовал Офис стратегических возможностей Пентагона.
Как отмечается, программа для управления беспилотниками с самолёта разработана и тестируется компанией Raytheon. В демонстрации были представлены три ведомых беспилотника, которыми с пилотируемого самолёта управлял оператор. Беспилотные аппараты обеспечивают радиопомехи, могут вести воздушный бой и дальнюю разведку, обеспечивая безопасность ведущего, а также, при необходимости, могут быт использованы в качестве ложных мишеней.
Как сказано в отчётедемонстрации, испытания программы управления ведущим беспилотными ведомыми прошли успешно. По некоторым данным, в мероприятии участвовали беспилотники BQM-34S, которые используются ВМС США в качестве учебных целей.