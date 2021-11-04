США отрепетировали атаку ядерным оружием при помощи новых истребителей

По сообщениям официальных лиц Пентагона, испытания были проведены успешно. Отрабатывались удары тактического ядерного вооружения — авиабомб B61-12 — с разной высоты: максимальная составила 7600 метров, минимальная — 550 метров. На такой высоте задача лётчика была не только точно попасть по условной цели, но и как можно быстрее уйти от неё на безопасное расстояние.

В Минобороны США остались довольны результатами испытаний. В Китае прошедшие учения назвали опасными для международной обстановки, а также отметили, что действия США могут поставить мир на грань крупномасштабной ядерной войны.