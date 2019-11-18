США озвучили наиболее вероятный план атаки на Россию

Так, начинаться прорыв будет с совместного сбора 70-м разведывательным крылом, Кибернетическим командованием и Агентством национальной безопасности максимального количества полезной информации о взаимодействии, использовании и местоположении российских объектов противовоздушной обороны. Благодаря подобного рода данным военно-воздушные силы смогут определить цели для дальнейшей атаки, а также найти пробелы в обороне противника.

Далее сразу несколько разведывательных формирований займутся анализом опасности, исходящей со стороны российских ПВО, а также способов электровоздействия на них, с помощью которого российское вооружение можно будет вывести из строя.

В конце концов 55-е разведывательное крыло сформирует способы некинетического подавления российских систем ПВО, после чего передаст ударной авиации точные координаты их местоположения.