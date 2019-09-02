США озвучили возможные сценарии ядерной войны с Россией и Китаем

”Представьте, что в системе ядерного командования и контроля есть прогностическая система ИИ, которая запускается по определенным параметрам. Это гораздо, гораздо, гораздо более тревожная перспектива, чем все то, что вы можете придумать в терминах конкретного оружия”, — высказался американский чиновник.

Так, Уорк в качестве примера рассказал о ситуации, когда искусственный интеллект мог бы спровоцировать начало войны, не имея непосредственного подключения к системам ядерного вооружения. Согласно нему, Китай задумывается о превентивном нанесении удара по американской стороне, основываясь лишь на анализе, проведенном искусственным интеллектом, указывающем на подготовку в Соединенных Штатов ядерного удара по Китаю.