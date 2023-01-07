США передадут Украине БМП, которые называют «убийцами танков»Будут передано около 50 единиц
США передадут Украине БМП Bradley, которые называют «убийцами танков». Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге ведомства, что США в рамках очередного пакета военной помощи Украине передадут ВСУ боевые машины пехоты Bradley, которые являются «убийцами танков».
Фото: Baesystems.com
Согласно заявлению Райдера, передача броневиков Bradley усилит и «без того впечатляющий» парк бронетехники Украины. Сообщается, что Пентагон передаст около 50 этих броневиков.
«Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя», — подчеркнул Райдер. Также он отметил, что Bradley — не танк, но «убийца танков».