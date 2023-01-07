США передадут Украине БМП, которые называют «убийцами танков»

Согласно заявлению Райдера, передача броневиков Bradley усилит и «без того впечатляющий» парк бронетехники Украины. Сообщается, что Пентагон передаст около 50 этих броневиков.

«Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя», — подчеркнул Райдер. Также он отметил, что Bradley — не танк, но «убийца танков».