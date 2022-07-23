США передадут Украине дроны-камикадзе Phoenix Ghost

Передачу дронов-камикадзе начнут в августе. Также США намерены передать ВСУ 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 4 командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике, а также 36 тысяч снарядов к 105-мм артиллерийским орудиям, которые Украине передала Великобритания.

«С системами Phoenix Ghost мы будем в состоянии начать поставки в августе и обеспечить устойчивое снабжение украинских вооружённых сил такими возможностями», — было сказано на пресс-конференции Пентагона.