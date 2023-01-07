США передадут Украине корабельные ракеты Sea Sparrow

Sea Sparrow предназначены для перехвата крылатых ракет. На практике США используют их для запуска из систем морского базирования. Тайвань, который США снабжают этими боеприпасами, применяет их с земли.

Украинские же военные, которые уже имеют опыт использования Sea Sparrow, научились использовать их в связке с советскими «Буками».