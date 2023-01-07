США передадут Украине корабельные ракеты Sea Sparrow

02:42, 07 января 2023
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США передадут Украине корабельные ракеты Sea SparrowИх ВСУ запускают с советских «Буков»
Стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Украине ракеты Sea Sparrow, которые можно запускать как с кораблей, так и с суши.
Фото: Thedrive.com
Sea Sparrow предназначены для перехвата крылатых ракет. На практике США используют их для запуска из систем морского базирования. Тайвань, который США снабжают этими боеприпасами, применяет их с земли.
Украинские же военные, которые уже имеют опыт использования Sea Sparrow, научились использовать их в связке с советскими «Буками».