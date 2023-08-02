Наука и технологии
01:33, 02 августа 2023
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США передадут Украине «не те» Abrams, которые обещали изначально

Для ускоренного обучения экипажей ВСУ

Пентагон намерен передать Украине танки Abrams, но не той комплектации, о которой говорилось ранее. Изначально предполагалось, что ВСУ получат Abrams M1A2, теперь же утверждается, что придут M1A1.

У этой модели упрощённое оборудование, нет передовой электроники и эти танки более лёгкие.

Причиной такого решения называют стремление как можно быстрее обучить украинские экипажи и перебросить «Абрамсы» на фронт.

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