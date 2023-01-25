США передадут Украине танки Abrams не ранее чем через год

При этом Пентагон подписал ряд контрактов с производителями бронетехники, из-за чего танки вряд ли будут поставляться из запасов военного ведомства.

Также один из американских военных чиновников отметил, что поставляемые танки «вероятно, не предназначены для ближайших битв». По его словам, Abrams вряд ли попадут в непосредственное пользование Украины в ближайшее время, скорее — в течение многих месяцев, если не лет. В целом вряд ли раньше чем через год.

При этом необходимо отметить, по недавно поступившей информации, Джо Байден объявил о передаче 31 танка Abrams Украине.