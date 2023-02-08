США передадут Украине вспомогательные машины, защищающие танки Abrams от захвата российскими военными

Базовая версия БРЭМ M88 была принята на вооружение в 1961 году. Машина оборудована бульдозерным отвалом, лебёдкой и подъёмным краном. Предназначена для эвакуации повреждённых и застрявших танков, поднятия опрокинутой бронетехники. M88 HERCULES (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System) разработана специально для обслуживания танков M1A1 Abrams и может буксировать до 80 тонн.

«Развёртывание восьми M88 на Украине означает, что Пентагон хочет не только сохранить боеспособность танков, но и обеспокоен тем, что танки Abrams, оставленные на поле боя, могут попасть в руки России», — отметил обозреватель.