США передали Украине противотанковые комплексы Javelin

Вместе с комплексами Javelin США передали Украине боеприпасы «под калибр НАТО» и медицинское оборудование. Общая стоимость груза составляет $60 млн.

Это третий и заключительный пакет военной помощи Украине со стороны США. Вооружение и медицинское оборудование переданы в рамках стратегии «сдерживания российской агрессии». Проект включает в себя поставки на общую сумму $250 млн и состоит из различных боеприпасов, противотанкового и высокоточного вооружения, а также средств радиолокационного наблюдения.

Отмечается, что переданные Javelin — одни из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, ещё минута нужна для подготовки и удара по цели.