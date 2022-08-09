США передали Украине ракеты для уничтожения радаров

Какое количество ракет передано, не уточняется. Представители Пентагона отметили, что ракеты переданы в рамках помощи не в последнем пакете, а ранее. При этом в зоне спецоперации уже находили обломки этих ракет.

По информации, HARM — ракеты класса «воздух-земля» и, скорее всего, модифицированы под установку на советские самолёты, оставшиеся у Украины. Источники также информируют, что Пентагон мог передать Украине и советские противорадиолокационные ракеты Х-31 или Х-58.