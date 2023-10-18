США передали Украине устаревшие ракеты ATACMS без GPS из-за российских РЭБ

12:58, 18 октября 2023
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США передали Украине устаревшие ракеты ATACMS без GPS из-за российских РЭБЭто признал один из поддерживающих ВСУ журналистов
Немецкий журналист Юлиан Репке, всячески поддерживающий ВСУ, заявил в соцсети Х о том, что США передали Украине устаревшую версию ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) без ключевой детали.
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Репке признал, что ВСУ получили ракеты с классической инерциальной системой наведения, но без GPS. По словам журналиста, причина — эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением», — подчеркнул Репке.