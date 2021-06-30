США передаст Швейцарии 36 истребителей F-35A

Цена вопроса — 6,5 млрд долларов, пишет Defense News. При этом боевые летательные аппараты заменят устаревающие F/A-18 Hornet.

Что интересно, власти Швейцарии рассматривали и другие варианты в рамках соответствующего тендера. Но в итоге Lockheed Martin «обошёл» конкурентов в лице предложений от компаний Eurofighter, Dassault и Boeing.

Сообщается, что F-35A Lightning должен предложить будущим хозяевам «наивысшие характеристики по самой низкой цене». Она, к слову, на 2,6 млрд долларов меньше, чем цена ближайшего конкурента.