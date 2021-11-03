США передумали наносить ядерный удар первыми

Сообщается, что американские власти прямо сейчас готовятся к проведению ряда встреч в закрытом формате. На них планируется обсудить изменения в действующей ядерной политики. В том числе вопросы перехода к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Что интересно, изначально идею об обновлении стратегии США в отношении ядерных вооружений поддерживал действующий президент страны. Ещё в 2017 году он ставил под сомнение идею о необходимости нанесения ядерного удара американской стороной.

Стоит отметить, что против свежей инициативы выступил ряд ключевых союзников США. Также к противникам идеи отнесли себя и законодатели от республиканцев.