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США передумали наносить ядерный удар первыми

Звучит как новость из альтернативной реальности
Судя по всему в США всерьёз взялись за переосмысление своих военных паттернов поведения. Так, например, стало известно, об очень интересной инициативе администрации Джо Байдена.
США передумали наносить ядерный удар первыми

Сообщается, что американские власти прямо сейчас готовятся к проведению ряда встреч в закрытом формате. На них планируется обсудить изменения в действующей ядерной политики. В том числе вопросы перехода к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Что интересно, изначально идею об обновлении стратегии США в отношении ядерных вооружений поддерживал действующий президент страны. Ещё в 2017 году он ставил под сомнение идею о необходимости нанесения ядерного удара американской стороной.

Стоит отметить, что против свежей инициативы выступил ряд ключевых союзников США. Также к противникам идеи отнесли себя и законодатели от республиканцев.

Источник: The Washington Post