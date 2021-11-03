США передумали наносить ядерный удар первыми

Наука и технологии
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США передумали наносить ядерный удар первымиЗвучит как новость из альтернативной реальности
Судя по всему в США всерьёз взялись за переосмысление своих военных паттернов поведения. Так, например, стало известно, об очень интересной инициативе администрации Джо Байдена.
Сообщается, что американские власти прямо сейчас готовятся к проведению ряда встреч в закрытом формате. На них планируется обсудить изменения в действующей ядерной политики. В том числе вопросы перехода к принципу неприменения ядерного оружия первыми.
Что интересно, изначально идею об обновлении стратегии США в отношении ядерных вооружений поддерживал действующий президент страны. Ещё в 2017 году он ставил под сомнение идею о необходимости нанесения ядерного удара американской стороной.
Стоит отметить, что против свежей инициативы выступил ряд ключевых союзников США. Также к противникам идеи отнесли себя и законодатели от республиканцев.
Источник: The Washington Post