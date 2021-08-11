США перенесут высадку человека на Луну из-за неготовности скафандров NASA

Напомним, что изначально новая экипировка для астронавтов должна была быть готова к полётам на Международную космическую станцию (МКС) к 2023 году. Теперь же сроки сдвинулись на ноябрь 2024-го, но есть шансы, что и до января 2025-го.

Отметим, что именно новые скафандры NASA должны были быть использованы в рамках программы Artemis 3 — первого прилунения и высадки на Луну американских астронавтов в XXI веке. Случиться это должно было уже в 2028 году.