США перенесут высадку человека на Луну из-за неготовности скафандров NASA

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США перенесут высадку человека на Луну из-за неготовности скафандров NASAНе последнюю роль в этом сыграло уменьшение финансирования проекта
В сети появилась информация о том, что в США перенесут сроки новой лунной программы. Связано это с тем, что NASA была вынуждена отсрочить полёт на естественный спутник Земли из-за неготовности скафандров в срок.
У случившегося сразу несколько причин, пишет The Verge. Первая — «урезание» финансирования на разработку с 209 до 150 млн долларов. Также инженеры космического агентства столкнулись с определёнными техническими сложностями при создании новых скафандров.
Напомним, что изначально новая экипировка для астронавтов должна была быть готова к полётам на Международную космическую станцию (МКС) к 2023 году. Теперь же сроки сдвинулись на ноябрь 2024-го, но есть шансы, что и до января 2025-го.
Отметим, что именно новые скафандры NASA должны были быть использованы в рамках программы Artemis 3 — первого прилунения и высадки на Луну американских астронавтов в XXI веке. Случиться это должно было уже в 2028 году.