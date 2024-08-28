США перепрошили систему РЭБ на переданных Украине F-16

Как пишет Тревитик, у США в распоряжении нет таких систем РЭБ. Оснащались истребители системами Дании и Норвегии, в проекте участвовали специалисты ВВС этих стран. Решения принимались после тщательного анализа характеристик излучения российских систем РЭБ.

Все усилия по перепрошивке РЭБ самолётов для Украины возглавила 68-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы (EWS) ВВС США на авиабазе Эглин во Флориде, входящая в состав 350-го крыла радиоэлектронной борьбы.