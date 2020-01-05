США перестанут делиться наработками искусственного интеллекта с другими странами

Так, уже с завтрашнего дня, 6 января 2020 года, в силу вступает новое правило, согласно которому американские компании, занимающиеся экспортом определенного рода программного обеспечения, будут обязаны перед тем, как отправить свои наработки за рубеж, получить определенную лицензию на осуществление данного типа деятельности. Это касается экспорта во все страны, исключая Канаду.

”Они хотят, чтобы американские компании не помогали китайцам создавать более совершенные продукты искусственного интеллекта, которые могут помочь их вооруженным силам”, — рассказал эксперт по технологиям из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.