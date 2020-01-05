Наука и технологии
Сегодня 14:05
США перестанут делиться наработками искусственного интеллекта с другими странами
Действовать новое правило начинает уже с завтра
Искусственный интеллект — одна из самых передовых сфер в области компьютерных технологий. Благодаря наработкам в данной области люди научились многому: и обыгрывать лучших игроков в go, и заменять лица одних людей лицами других на видео, и так далее. Но как стало известно, буквально только что администрация действующего президента США закончила проектирование свежих мер, направленных на ограничение попадания “чувствительной технологий” в руки конкурирующих держав, в первую очередь таких как Китай.
Так, уже с завтрашнего дня, 6 января 2020 года, в силу вступает новое правило, согласно которому американские компании, занимающиеся экспортом определенного рода программного обеспечения, будут обязаны перед тем, как отправить свои наработки за рубеж, получить определенную лицензию на осуществление данного типа деятельности. Это касается экспорта во все страны, исключая Канаду.
”Они хотят, чтобы американские компании не помогали китайцам создавать более совершенные продукты искусственного интеллекта, которые могут помочь их вооруженным силам”, — рассказал эксперт по технологиям из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.