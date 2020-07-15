США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году

При этом журналисты тут же озвучили вероятность старта каждого из носителей по отдельности. Так, Northrop Grumman Omega, которая способна выводит на геопереходную орбиту 5-10 тонн полезного груза, будет запущена в заданные сроки со средней вероятностью. Вероятность запуска United Launch Alliance Vulcan-Centaur (14,4 тонны) находится на средне-низком уровне, а у Boeing SLS (около 20 тонн), Blue Origin New Glenn (13 тонн) и SpaceX Super Heavy (21 тонна) вероятность того, что запуск все же состоится, находится на низком уровне.

Для тех же читателей, которые не зациклены лишь на американской космической отрасли, издание рассказало о том, что также в 2021 году впервые должны полететь японская ракета H3 (8 тонн) и европейская Ariane 6 (11,5 тонны). Вероятность того, что эти два летательных аппарата все же стартуют, была оценена как средняя.