США почти полностью легализовали биткоин на биржах

10:30, 02 ноября 2023
1 мин.
США почти полностью легализовали биткоин на биржахПоддержку окажут даже ведущие биржи с Уолл-стрит
Уолл-стрит согласилась поддержать биткоин-ETF в случае одобрения госрегулятором. Крупнейшие в США трейдерские компании Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading и Hudson River Trading выразили поддержку стремлению BlackRock добиться признания спотового биткоин-ETF.
© Нейросеть Kandinsky
Этих игроков биржевого рынка также называют «волками с Уолл-стрит», они оказывают значительное влияние на многие финансовые процессы. Эти компании поддержат ликвидность ETF, но только в случае его одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Заседание SEC назначено на 2 ноября. В ходе заседания планируется рассмотрение заявок на ETF от BlackRock и других компаний, включая Grayscale, выигравшую суд у SEC.