США поддержат Intel в выпуске продвинутых чипов

Руководство Intel ранее заявляло, что без финансовых стимулов со стороны государства компания не сможет на равных соперничать с крупнейшими игроками рынка. Особенно это касается производства чипов по современным техпроцессам, таким как 18A. Сейчас компания рассматривает варианты сотрудничества с внешними партнерами, включая Apple и NVIDIA, при поддержке американских властей.

Для Intel этот шаг может стать решающим. Компания уже предупреждала, что откажется от гонки за наиболее передовые технологии, если не сможет обеспечить достаточные объемы заказов. Вмешательство правительства способно изменить ситуацию и дать импульс для расширения производства.