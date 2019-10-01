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США подготовила армию к войне с Ираном

Американская сторона боится повторения сценария в Саудовской Аравии
Стало известно о том, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов закрыли собственный оперативный центр, отвечающий за воздушные операции на территории от Сирии и до Афганистана. Длилось это на протяжении одного дня, а целью данного мероприятия была подготовка к возможному конфликту с Ираном.

Решение о проверке способности вооруженных сил США переложить ответственность на командный центр было принято в связи с тем, что напряженность в отношениях Соединенных Штатов с Ираном с каждым днем только усиливается. Согласно имеющимся данным, Вашингтон крайне обеспокоен тем, что в ближайших военных конфликтах может быть использована та же тактика, которая была применена при нанесении урона крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

По данным военного ведомства США, предполагаемыми целями иранских военных могут стать базы и командные центры США — так, американская база в Катаре находится в пределах досягаемости различных иранских баллистических и наземных крылатых ракет.

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