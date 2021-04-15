США показали концепт новейшего истребителя шестого поколения
Стоит отметить, что снимок был представлен в рамках отчёта, посвященного госзакупкам. Как пишет The Aviationist, новый военный самолёт разрабатывается по программе Next Generation Air Dominance (NGAD). Истребитель, имеющий «функцию» опционального пилотажа получил сразу два двигателя и вертикальное оперение. Сообщается, что вооружение будет размещено внутри.
Специалисты подмечают, что задняя часть фюзеляжа напоминает внешне заднюю часть прототипа истребителя пятого поколения YF-23. Он, напомним, проиграл в конкурентной борьбе Lockheed.
Что интересно, некоторые журналисты предположили, что ВВС США «просто изобразили случайный, вымышленный самолет, который не имеет ничего общего с реальным истребителем». Так это или нет — станет известно, когда военные покажут действующий прототип самолёта.