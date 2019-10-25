США показали лазерное оружие против дронов

Так, новая система защиты от дронов использует инфракрасные или электрооптические датчики, необходимые ей для обнаружения и отслеживания беспилотников в радиусе своего действия. Когда устройство захватывает цель в лице нежелательного дрона, оно использует лазерное оружие для того, чтобы сбить беспилотник в течение буквально нескольких секунд. Принцип работы нового орудия можно проследить на видео ниже.

Также компания-разработчик предусмотрела способ сделать свою разработку портативной, в связи с чем ее установить на транспорте. Также производитель рассказал, что их система способна использовать электричество от обычной розетки напряжением 220 Вольт.