США показали оружие для борьбы с Россией через Прибалтику

По данным издания Defence Blog, ракеты выпускались дистанционными командами — для этого командование использовало защищенную радиосвязь. Что важно, на момент пуска непосредственно оператор не присутствовал на полигоне. Данный факт подтвердил совместимость используемого в тесте оборудования. Причиной, по которой армия разрабатывает подобную технологию, называется желание сохранить жизни солдат в бою с противником.

Другое зарубежное издание Breaking Defense описывает как гипотетический сценарий применения FGM-148 Javelin, ответ американских войск на вторжение России на Прибалтику, с возможным дальнейшим притеснением русских войск уже на родной территории. ”Открывающиеся тактические возможности должны дать армейским планировщикам достаточно пищи для размышлений — а русским, возможно, повод для осторожности”, — заключает издание.