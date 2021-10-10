США полностью запретили аборты в штате Техас

Как сообщается, федеральный судья окружного суда штата приостановил действие закона, но Апелляционный суд пятого округа США снова его восстановил с комментарием, что это временное восстановление, пока окончательную оценку закона не даст Минюст США.

Отмечается, что 1 сентября на территории Техаса вступил в силу закон, запрещающий аборты после 6-й недели беременности, в силу того, что уже фиксируется сердцебиение плода. Закон позволяет подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода.

Федеральный судья штата отменил это решение, но прокурор подал апелляцию, которую удовлетворил Апелляционный суд. По сообщениям, 12 октября Министерство юстиции США даст разъяснения о возможности приостановки действия закона.