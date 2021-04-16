США получили от России последние ракетные двигатели РД-180

Сообщается, что соответствующая приемка прошла на территории предприятия. При этом на данный момент сами двигатели готовят к отправке, пишет Lenta.ru.

По словам представителей Роскосмоса, за более 20 лет, Россия поставила Соединённым Штатам 122 товарных двигателя РД-180. А о том, что в этом году будет отправлена последняя партия, ранее рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Напомним, что в начале 2018 года он же раскрыл информацию о том, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США. Речь шла о тех самых ракетных двигателях моделей РД-180 и РД-181.