Наука и технологии
Сегодня в 18:51
США получили от России последние ракетные двигатели РД-180
Неизвестно, стоит ли ждать новых контрактов
В сети появилась информация о том, что научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» ещё два дня назад, 14 апреля, передало США шесть двигателей РД-180. Это последняя партия в рамках актуальных договорённостей.
Сообщается, что соответствующая приемка прошла на территории предприятия. При этом на данный момент сами двигатели готовят к отправке, пишет Lenta.ru.
По словам представителей Роскосмоса, за более 20 лет, Россия поставила Соединённым Штатам 122 товарных двигателя РД-180. А о том, что в этом году будет отправлена последняя партия, ранее рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Напомним, что в начале 2018 года он же раскрыл информацию о том, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США. Речь шла о тех самых ракетных двигателях моделей РД-180 и РД-181.