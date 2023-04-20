США пообещали предоставить Украине оружие, чтобы «достать до Крыма»

Американские источники пишут, что боеприпас производства компании General Atomics способен «произвести революцию» в артиллерии и в итоге на боле боя. На это повлияют необычные характеристики снаряда.

Дальность полёта LRMP — 125-150 км, что в 2 раза больше, чем у боеприпасов для гаубиц М777. Снаряд может долго находиться в воздухе и сохранять устойчивость полёта за счёт нестандартной формы — в виде треугольника Рело в поперечнике, со сторонами не прямыми, а выгнутыми наружу. LRMP может маневрировать и менять траекторию полёта: при выстреле боеприпас вращается со скоростью 200 оборотов в секунду; при этом шесть стабилизаторов снижают эти цифры до 20, выдвигаются крылья.