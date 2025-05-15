США пообещали преследовать пользователей ИИ-чипов Huawei по всему миру

Министерство торговли США определило процессоры Huawei серии Ascend как объект контроля из-за вероятного использования в них американских технологий. Конкретные правила Бюро промышленности и безопасности теперь прямо указывают, что использование чипов Huawei Ascend за пределами США нарушает экспортный контроль, в частности, речь идёт о трех моделях: Ascend 910B, 910C и 910D. За нарушение запрета США грозят уголовным преследованием по всему миру.

По информации FT, эти угрозы совпадают с растущим беспокойством Вашингтона по поводу быстрого прогресса Huawei в разработке различных ИИ-решений, в том числе микропроцессоров.