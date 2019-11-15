США пообещали сделать российские космические корабли невостребованными

”Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории отправляется в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту, и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях”, — рассказал представитель американской власти.

Напомним, что еще в октябре глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что в связи с тем, что агентство желает обеспечить постоянное присутствие астронавтов США на МКС, вместо японского космонавта на “Союз МС-16” будет отправлен американский специалист.