Наука и технологии
Сегодня 16:31
США пообещали сделать российские космические корабли невостребованными
Тогда неясно, зачем NASA просила Россию выделить место для ее астронавтов на “Союзах” в следующем году
Вице-президент США Майкл Пенс заявил о ненужности российских “Союзов МС” в связи с тем, что американцы до марта 2020 года отправят астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемом космическом корабле собственной разработки.
”Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории отправляется в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту, и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях”, — рассказал представитель американской власти.
Напомним, что еще в октябре глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что в связи с тем, что агентство желает обеспечить постоянное присутствие астронавтов США на МКС, вместо японского космонавта на “Союз МС-16” будет отправлен американский специалист.