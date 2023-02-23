США пообещали ввести санкции против китайских компаний, которые не ушли из России

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, свежие ограничения будет распространяться как на российские банки, так и на китайские компании, оказывающие помощь России.

Сообщается, что эти санкции будут направлены на предотвращение обхода нашей страной существующих ограничений и запрет на импорт высокотехнологичного оборудования для отечественного военно-промышленного комплекса.

Отметим, что несмотря на то, что многие корпорации ушли с российского рынка ещё в начале 2022. К ним относятся Apple, Intel, LG и т.д. В то же время многие китайские бренды не только остались, но даже начали активно развиваться и расширяться в нашей стране.