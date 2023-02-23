Наука и технологии
19:59, 23 февраля 2023
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США пообещали ввести санкции против китайских компаний, которые не ушли из России

Интересна реакция Пекина на подобную агрессию

Уже 24 февраля США, совместно со странами-участницами G7, объявят о новом раунде санкций против России.

США пообещали ввести санкции против китайских компаний, которые не ушли из России

Фото: Business Insider

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, свежие ограничения будет распространяться как на российские банки, так и на китайские компании, оказывающие помощь России.

Сообщается, что эти санкции будут направлены на предотвращение обхода нашей страной существующих ограничений и запрет на импорт высокотехнологичного оборудования для отечественного военно-промышленного комплекса.

Отметим, что несмотря на то, что многие корпорации ушли с российского рынка ещё в начале 2022. К ним относятся Apple, Intel, LG и т.д. В то же время многие китайские бренды не только остались, но даже начали активно развиваться и расширяться в нашей стране.

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