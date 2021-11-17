США попросили Китай избавиться от резервов нефти, чтобы сделать её дешевле для американцев

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США попросили Китай избавиться от резервов нефти, чтобы сделать её дешевле для американцевВсе из-за недавнего скачка инфляции в штатах
Соединенные Штаты попросили Китай высвободить запасы нефти, чтобы помочь стабилизировать растущие международные цены на сырую нефть в рамках продолжающегося обсуждения экономического сотрудничества между двумя странами.
Администрация Байдена находится под растущим внутренним давлением, требующим рассмотреть возможность высвобождения стратегических запасов нефти после недавнего скачка инфляции в США.
По словам инсайдера, власти США хотят, чтобы Китай присоединился к ним в этом деле, и такой вопрос был поднят во время виртуальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена во вторник.
Недавно, эта же тема разговора поднималась во время телефонного разговора между министром иностранных дел Китая Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном двумя днями ранее.
Источник: South China Morning Post