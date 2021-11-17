США попросили Китай избавиться от резервов нефти, чтобы сделать её дешевле для американцев

Администрация Байдена находится под растущим внутренним давлением, требующим рассмотреть возможность высвобождения стратегических запасов нефти после недавнего скачка инфляции в США.



По словам инсайдера, власти США хотят, чтобы Китай присоединился к ним в этом деле, и такой вопрос был поднят во время виртуальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена во вторник.



Недавно, эта же тема разговора поднималась во время телефонного разговора между министром иностранных дел Китая Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном двумя днями ранее.