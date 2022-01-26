США посчитали, сколько продержится украинский флот при войне с Россией

По мнению авторов публикации, украинский флот, в частности, средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко» продержится не более 1-2 часов против значительно превосходящего противника — ВМФ России. Украинская морская пехота слишком мала по сравнению с российскими силами и сможет что-то предпринять, только если Киев не капитулирует, подразделения морпехов смогут пережить массированную бомбардировку и если украинская сторона сможет организовать контратаку.

Но такой сценарий в Forbes считают маловероятным. «Учитывая огромное преимущество России на море и в воздухе, гораздо более вероятно, что весь украинский флот отравится на дно Чёрного моря через один-два часа после начала операции», — подчеркнули обозреватели издания.