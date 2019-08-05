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США посоревнуется с Россией в мощности лазерного оружия

Так, в Соединенных Штатах ускорили процесс создания аналога российского боевого лазера “Пересвет”
Американское военное командование официально подтвердило, что сейчас оно занято ускорением работы в рамках программы по разработке собственной боевой лазерной установки. По сути речь идет о попытках Штатов создать аналог российского боевого лазера “Пересвет”, который в нашей стране уже работает на благо страны в тестовом режиме.

В Соединенных Штатах делают ставку на то, что их боевой лазер сможет без каких-либо проблем сбивать дронов, крылатые и баллистические ракеты, артиллерийские снаряды, минометные мины. При этом, по словам разработчиков , их боевая лазерная система будет способна обеспечивать круговую защиту.

При идеальном сценарии развития событий, США намереваются поставлять в войска мобильные боевые лазерные установки с мощностью 250-300 кВт. Военные планируют поставить на вооружение армии Соединенных Штатов около четырех боевых лазерных установок такой мощности.

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