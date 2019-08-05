США посоревнуется с Россией в мощности лазерного оружия

В Соединенных Штатах делают ставку на то, что их боевой лазер сможет без каких-либо проблем сбивать дронов, крылатые и баллистические ракеты, артиллерийские снаряды, минометные мины. При этом, по словам разработчиков , их боевая лазерная система будет способна обеспечивать круговую защиту.

При идеальном сценарии развития событий, США намереваются поставлять в войска мобильные боевые лазерные установки с мощностью 250-300 кВт. Военные планируют поставить на вооружение армии Соединенных Штатов около четырех боевых лазерных установок такой мощности.