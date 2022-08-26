США потратят 108 миллионов долларов на ремонт эсминца

В рамках него будет проводиться ремонт эсминца ВМС США Ross типа Arleigh Burke. При этом общая стоимость работ составила 108 млн долларов.

Известно, что военный корабль, введённый в эксплуатацию ещё в далёком 1997 году, будет отправлен на верфь BAE Systems в Норфолке. Именно там будет происходить полное техническое обслуживание корабля, которое по планам завершится уже в апреле 2024 года.

Ожидается, что специалисты компании отремонтируют силовую установку транспортного средства, проведут техническое обслуживание корпуса, надстройки, топливных баков, а также балластных емкостей.

Сообщается, что по итогам технического обслуживания, судно сможет находиться в эксплуатации ещё около 10 лет.