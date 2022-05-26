США потратят миллиарды долларов на покупку спутниковых снимков

Сегодня в 10:23
1 мин.
США потратят миллиарды долларов на покупку спутниковых снимковДобротное такое вложение средств получается
В Сети появилась информация о ближайших планах Национального управления военно-космической разведки США. Ведомство объявило заключении крупнейших за всё время контрактов на закупку спутниковых снимков у коммерческих компаний.
Сообщается, что в качестве партнёров выступят три корпорации — BlackSky, Maxar и Planet. Точная сумма сделки не уточняется, но представители государственной организации заявили, что речь идёт о «миллиардах долларов».
Эти контракты, которые оцениваются в миллиарды долларов и будут действовать в течение следующих 10 лет, представляют собой историческое расширение закупок коммерческих снимков со стороны Национального управления военно-космической разведки.
Национальное управление военно-космической разведки США
Отметим, что первичный срок сделки — 5 лет. Упомянутые выше 10 лет — это лишь максимально возможный срок продления контракта.