США потратят миллионы долларов на защиту от кибероружия

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США потратят миллионы долларов на защиту от кибероружияИтог затрат будет виден лишь через несколько лет
В Сети появилась информация о свежей инициативе Военно-морских сил США. Они намерены направить 168 млн долларов на разработку систем защиты от кибероружия.
Известно, что уже есть компания, которая получит соответствующий контракт. Об этом рассказали представители Пентагона.
Sealing Technologies Inc. получат контракт на 168 млн долларов в рамках заказа систем защиты от кибероружия, которые представляют собой автономные летающие комплексы для групп оборонительных кибер-операций.
ВМС США
Сообщается, что подобные комплексы займутся анализом уязвимостей и картографированием местности вместе с реагированием на угрозы. Ориентировачно, работы будут завершены к сентябрю 2027 года.
Напомним, что ранее также стало известно о разработке США нового поколения радиолокационных станций SPY-6. Их главная задача — борьба с современным высокоточным оружием.