США потратят миллионы долларов на защиту от кибероружия

Сообщается, что подобные комплексы займутся анализом уязвимостей и картографированием местности вместе с реагированием на угрозы. Ориентировачно, работы будут завершены к сентябрю 2027 года.

Напомним, что ранее также стало известно о разработке США нового поколения радиолокационных станций SPY-6. Их главная задача — борьба с современным высокоточным оружием.