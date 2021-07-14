США потратят почти 2 миллиарда долларов на избавление от разработок Huawei в сотовых сетях

Американские власти решили потратить на это дело 1,9 млрд долларов. Именно эту сумму посчитали достаточной, чтобы возместить местным операторам сотовой связи затрат на удаление из мобильных сетей оборудования китайских компаний. Речь идёт лишь о тех из них, которые считаются угрозой национальной безопасности США.

Reuters пишет, что финальный вариант документа, подписанного FCC, расширил количество компаний, имеющих право на возмещение затрат. Так, ранее к таковым относились лишь те операторы, которые имели клиентскую базу до 2 млн человек. Сейчас же «верхний предел» повысился до 10 млн клиентов.