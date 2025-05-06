США потребовала продажи части рекламных технологий Google

Конкретно речь идет о продаже рекламной биржи AdX и «фазированном» выводе из оборота сервиса, который помогает сайтам продавать рекламу, известного как сервер рекламодателя. Министерство юстиции считает, что для устранения монополии Google необходимо прекратить использование этих продуктов, которые служили основными инструментами для ее незаконной деятельности.

Google пока не прокомментировала предложение Министерства юстиции, но в своем ответе компания предложила интегрировать свою рекламную биржу с конкурентными технологиями и установить мониторинг на три года для обеспечения соблюдения норм. В Google считают, что такие меры смогут предотвратить вред, а предложенная продажа бизнесов не является подходящей мерой в этом случае.