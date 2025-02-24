США потребовали от ЕС разъяснений по законам для крупных технологических компаний

Запрос был отправлен спустя два дня после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум, в котором предупредил, что его администрация будет внимательно изучать положения Закона о цифровых рынках (DMA) и Закона о цифровых услугах (DSA). Эти законы определяют, как такие компании, как Alphabet и Apple, могут взаимодействовать с европейскими потребителями.

Американские законодатели считают, что эти правила создают дополнительные барьеры и дают преимущество европейским конкурентам. Особое внимание они обратили на штрафы в размере до 10% от мирового годового дохода компании за нарушение норм DMA, назвав их скрытым налогом на американские корпорации.

Также в письме утверждается, что некоторые требования закона могут быть выгодны Китаю, так как они вынуждают компании передавать важные данные, что, по мнению США, может угрожать инновациям и развитию технологий.

Джордан и его коллега Скотт Фицджеральд потребовали, чтобы Рибера представила разъяснения перед судебным комитетом Конгресса США до 10 марта.