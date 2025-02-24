Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 15:12
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США потребовали от ЕС разъяснений по законам для крупных технологических компаний

Вашингтон обеспокоен ограничениями для американских корпораций
США потребовали от Европейского союза (ЕС) разъяснений по правилам, регулирующим деятельность крупных технологических компаний. Глава судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан направил запрос антимонопольному руководителю ЕС Тересе Рибере, выразив обеспокоенность тем, что европейские законы могут несправедливо ограничивать американские корпорации.
США потребовали от ЕС разъяснений по законам для крупных технологических компаний

© Ferra.ru

Запрос был отправлен спустя два дня после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум, в котором предупредил, что его администрация будет внимательно изучать положения Закона о цифровых рынках (DMA) и Закона о цифровых услугах (DSA). Эти законы определяют, как такие компании, как Alphabet и Apple, могут взаимодействовать с европейскими потребителями.

Американские законодатели считают, что эти правила создают дополнительные барьеры и дают преимущество европейским конкурентам. Особое внимание они обратили на штрафы в размере до 10% от мирового годового дохода компании за нарушение норм DMA, назвав их скрытым налогом на американские корпорации.

Также в письме утверждается, что некоторые требования закона могут быть выгодны Китаю, так как они вынуждают компании передавать важные данные, что, по мнению США, может угрожать инновациям и развитию технологий.

Джордан и его коллега Скотт Фицджеральд потребовали, чтобы Рибера представила разъяснения перед судебным комитетом Конгресса США до 10 марта.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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