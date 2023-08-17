США потребовали от Ирана свернуть якобы поставки дронов-камикадзе в Россию

Но и Москва, и Тегеран всегда отвергали любые обвинения в якобы поставках иранских БПЛА. Сообщается, что Иран не раз просил Россию прекратить использование якобы иранских дронов-камикадзе в зоне СВО, но Вашингтон требует от Ирана конкретных шагов.

«США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов..., а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов», — заявляет издание Financial Times.