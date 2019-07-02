США потребовали от Северной Кореи разоружения в обмен на дружбу

После недавней встречи Трампа и Ким Чен Ына американские СМИ стали писать о том, что американский президент находится на крючке у главы Северной Кореи. The New York Times, ссылаясь на свои источники в аппарате президента, вообще заявила о том, что США могут полностью отказаться от идеи ядерного разоружения Корейского полуострова, вместо этого попросив Пхеньян лишь заморозить свои ядерные наработки, тем самым признав статус Северной Кореи как ядерной державы. На все эти выпады ответил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Твиттере:

"Я прочитал эту статью The New York Times с любопытством. Ни я, ни сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома никогда не обсуждали и не слышали о желании "договориться о ядерной заморозке с Северной Кореей", — написал Джон Болтон. По его словам, кто-то явно пытается таким образом “прижать” президента к стенке и эти попытки должны иметь определенные последствия.