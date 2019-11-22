США потребовали от Турции отказаться от российского оружия в пользу американского

Более того, американская сторона поставила Турции ультиматум. Так, в случае отказа, на страну будут наложены санкции. А если Турция выполнит данные требования, Соединенные Штаты проанализируют возможность поставки Турции американского противоракетного комплекса Patriot, который, по словам американского чиновника, “более соответствует их потребностям в ПВО”.

”Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию”, - сообщили в США.