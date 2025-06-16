США потребовали от Вьетнама снизить долю китайских технологий в экспорте

Вьетнам стал ключевой площадкой для сборки продукции таких гигантов, как Apple и Samsung. Многие из этих устройств включают в себя компоненты, произведённые в Китае. США стремятся уменьшить эту зависимость и переносят акцент на развитие местной базы поставщиков.

Вьетнам, в свою очередь, уже проводит встречи с представителями бизнеса, чтобы увеличить долю местных комплектующих. Компании выражают готовность участвовать в этом процессе, но подчёркивают, что им потребуется время и соответствующие технологии.

По информации источников, Вашингтон рассматривает вопрос о введении высоких тарифов на продукцию из Вьетнама — до 46%. Это может сильно повлиять на экспортную модель страны и ограничить доступ её товаров на американский рынок.

Особое внимание уделяется таким продуктам, как устройства виртуальной реальности, которые собираются во Вьетнаме, но включают значительное количество китайских деталей.