США повторно угрожают санкциями китайской ZTE

Это очень важное заявление, учитывая тот факт, что на 22 ноября намечено рассмотрение вопроса введения запрета для некоторых американских операторов связи на использование государственных средств для покупки оборудования, произведенного силами Huawei и ZTE. К слову, данным воросом будет как раз заниматься ФКС, ведомство, глава которого и получил письмо от господина Барра.

”В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE — это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности”, — приводит в виде цитаты слова американского чиновника ТАСС.